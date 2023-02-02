عبدالله بن زايد يهنئ هاتفيا أمين عام مجلس التعاون الخليجي

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي .. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بمناسبة بدء توليه مهام عمله أمينا عاما للمجلس.

وأعرب سموه - خلال اتصال هاتفي - عن تمنياته للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي التوفيق والنجاح في مهام عمله بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويلبي تطلعات شعوب دول المجلس إلى التنمية والازدهار والرخاء.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.