«خيالة» أبوظبي تتعامل مع 31 ألف حالة العام الماضي

تعامل قسم دوريات الفرسان (الخيالة) بشرطة أبوظبي، مع 31 ألفاً و561 حالة خلال العام الماضي، ضمن جهوده لتعزيز الوقاية من الجريمة، وبسط الأمن والأمان والطمأنينة لدى الجمهور في أبوظبي.

واستقبل القسم 1900 زائراً في الإسطبلات، ضمن الشراكة المجتمعية، على نحو يعزز مؤشرات العمل، وتنفيذ المهام، ويعكس جهود الشرطة في تقديم خدمات متميزة باستمرار.

وأكد القسم اهتمامه بالاستجابة للبلاغات والتعامل معها على وجه السرعة، ضمن الإجراءات الشرطية المتبعة، ونشر الوعي لدى الجمهور، بالتركيز على رفع الحس الأمني لديه، ليكون عوناً للشرطة في القضاء على جميع الظواهر السلبية، حفاظاً على مكتسبات الأمن والاستقرار، وتعزيز الوقاية من الجريمة، والاستجابة للبلاغات، فضلاً عن حفظ النظام العام في الفعاليّات والمهرجانات. ولفت إلى السعي المستمر لتطبيق المستجدات العصرية في الأداء الشرطي، وفق معايير الجودة العالمية، وأفضل البرامج التدريبية المعتمدة في تأهيل ورفع كفاءة شرطة الخيالة بجميع الأعمال الميدانية، وسرعة الاستجابة للبلاغات، والوقاية من الجريمة، تحقيقاً لرؤية شرطة أبوظبي، وضمان استمرار إمارة أبوظبي مجتمعاً ينعم بالأمن والسلامة، من خلال تقديم خدمات شرطية عالية الجودة في مختلف المواقع.