غدا.. طقس صحو إلى غائم جزئيا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30كم/س..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:43 والمد الثاني عند الساعة08:11 والجزر الأول عند الساعة 14:40 والجزر الثاني عند الساعة 00:52.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 18:53 والمد الثاني عند الساعة 04:20 والجزر الأول عند الساعة 11:32 والجزرالثاني عند الساعة 23:38.