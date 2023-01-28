تسجيل أسرع طلاق بين زوجين مقيمين في الدولة العام الماضي

أظهرت إحصاءات وزارة العدل انخفاضاً في عدد حالات الطلاق، التي سجلت خلال العام الماضي، بين الأزواج المقيمين في الدولة (المثبتة في المحاكم الاتحادية في الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة)، حسب نظام الزواج الإلكتروني، إذ سجلت 176 حالة طلاق مقابل 194 حالة في 2021.

ووفقاً للإحصاءات، كانت أسرع حالة طلاق بين زوجين مقيمين، استغرق زواجهما 12 يوماً.

وسجلت حالة ثانية بعد 13 يوماً، وثالثة بعد 14 يوماً، وحالة بعد 16 يوماً وحالة بعد 17 يوماً، وحالة بعد 25 يوماً.

وشهد العام الماضي حالات طلاق بين زوجين غير إماراتيين، بعد سنوات طويلة من الزواج، إذ سجلت حالة طلاق لزوجين مقيمين بعد 36 سنة من الزواج، وحالة ثانية بعد 34 سنة زواج، وحالتان بعد 30 و31 سنة زواج، فضلاً عن تسجيل حالات طلاق عدة بعد أكثر من 20 سنة زواج.

وأجاز قانون الأحوال الشخصية الإماراتي للمقيمين في الدولة، حق الاستناد إلى قوانين الأحوال الشخصية الصادرة في بلادهم، عند النظر في نزاعات الزواج والطلاق بينهم، مادام ذلك يصب في مصلحتهم.

ونصت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 على أن أحكام القانون تطبّق على مواطني الإمارات، كما تطبّق أحكامه على غير المواطنين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.

وذكرت وزارة العدل أنها وفرت برنامج «المستشار الأسري الافتراضي»، من خلال موقع وزارة العدل، الذي يمكنه أن يجيب عن أسئلة واستفسارات الأفراد في كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية وأمور النفقة والحضانة والرؤية وغيرها، ويمكن التواصل المباشر أيضاً مع «المستشار الأسري»، وهي خدمة متوافرة 24 ساعة دون توقف.

في السياق، ذكرت حكومة الإمارات أن خدمات الاستشارات الأسرية متوافرة مجاناً عبر سبع قنوات حكومية رسمية على مستوى الدولة، دعماً لاستقرار الأسر والمجتمع وتوطيد العلاقات الزوجية في المجتمع، داعية أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من تلك القنوات في الاستشارات الأسرية.

وأوضحت أن وزارة تنمية المجتمع تقدم الاستشارات الأسرية مجاناً لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من خلال قنوات متعددة، وهي «الخط الساخن» 800623، والموقع الإلكتروني للوزارة.

وأشارت عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام منصة «بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة»، بالتعاون مع 10 جهات اتحادية ومحلية. كما أطلقت الوزارة مبادرة «تآلف» للاستشارات الأسرية، عن طريق تقديم خدمة استشارات أسرية عبر مجموعة من القنوات التي تضمن الخصوصية.

ولفتت الحكومة الرقمية إلى أنه يمكن للأفراد في إمارة أبوظبي طلب خدمة استشارة اجتماعية من خلال مؤسسة التنمية الأسرية، أو التواصل معها عبر الهاتف المجاني 80033322.

وفي دبي، يمكن تحديد موعد مسبق مع الأخصائية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع، عبر الهاتف المجاني 8002121، أو عن طريق خدمة طلب استشارة أسرية.

وفي الشارقة، يقدم مركز حماية المرأة، التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، خطاً مجانياً 800800700 لتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية. كما تتوافر في الشارقة أيضاً خدمة الاستشارات المتعلقة بالخلافات الزوجية والأسرية عن طريق الهاتف رقم: 5727722 06.

• «زوجان مقيمان في الدولة يتوصلان إلى قرار الطلاق، بعد مرور 36 سنة على زواجهما».