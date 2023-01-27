"الأرصاد" يحدد موعد انتهاء تأثيرات الحالة الجوية "تدريجياً"

تبدأ تأثيرات الحالة الجوية التي تشهدها الدولة منذ منتصف الأسبوع، في التلاشي تدريجياً اعتباراً من يوم غدٍ السبت، حيث تقل حدتها، مع بقاء فرصة سقوط الأمطار على بعض المناطق الساحلية الشمالية والشرقية خلال النهار.

وشهدت الدولة على مدار الأيام الثلاثة الماضية حالة عدم استقرار في جوي نتيجة مرور امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، مع امتداد منخفض جوي علوي من الشمال يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا، ظل خلالها الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد أحياناً على مناطق متفرقة.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية نهاراً، مع فرصة سقوط أمطار، فيما تكون الرياح شمالية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة وقوية أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج ليلاً في بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس الأحد يصبح رطباً مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية، يتحول إلى صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية، منوهاً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية شمالاً خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً صباحاً غرباً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يبقى مضطرب في الصباح غرباً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.