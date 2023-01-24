حاكم عجمان يقدم واجب العزاء في وفاة محمد أحمد الأنصاري

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان واجب العزاء في وفاة المغفور له "بإذن الله" محمد أحمد محمد الأنصاري والد كل من إبراهيم والدكتور عبدالله وعبد الرحمن محمد الانصاري.

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان- اليوم عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه .. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والمستشار بديوان الحاكم عبدالله أمين الشرفاء ومدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان طارق بن غليطه وعدد من كبار المسؤولين.