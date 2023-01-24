"كلنا شرطة" تنفذ 119 ألف ساعة تطوعية خلال 2022

نفذ أعضاء مبادرة "كلنا شرطة" في إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي مهاما إنسانية بأكثر من 119 ألف ساعة تطوعية خلال عام 2022 شملت 522 فرصة للتطوع وتضمنت تقديم يد العون والمساعدة لأفراد المجتمع.

واستعرضت إدارة الشرطة المجتمعية خلال الملتقي الأول "كلنا شرطة " - الذي عقد في مسرح الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان في مجمع الإدارات - إنجازات عام 2022 ، وسلطت الضوء على إسهامات أعضاء كلنا شرطة المتمثلة في خدمة المجتمع ودورهم الفاعل في دعم المنظومة الأمنية، وتعزيز ثقة الجمهور بالخدمات التي تقدمها شرطة أبوظبي.

وأشاد مدير قطاع أمن المجتمع العميد أحمد مسعود المزروعي بالدور الذي تقوم به منظومة "كلنا شرطة" في تجسيد استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي تماشيًا مع التوجهات الحكومية من أجل ضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الشرطية بما يعزز جودة حياة المجتمع بشكل مستدام.

ولفت إلى أن الإنجازات التي حققتها منظومة كلنا شرطة خلال العام المنصرم انعكست إيجابيًا على المؤشرات الخاصة سعيًا للارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني، وتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وفاعلية وضمان تحقيق الشمولية والاستدامة في تمكين المجتمع تعزيزًا لمسيرة الأمن والأمان.

وأوضح التقرير - الذي تم عرضه خلال الملتقى - أنه تم تنفيذ 16 ورشة عصف ذهني " المشاورات المجتمعية" للتعرف على التحديات والمقترحات لمنظومة كلنا شرطة، و 83 دورة تدريبية استفاد منها 24.420 متطوعًا، وتضمنت دورات تأسيسية ودورات تخصصية من أبرزها دورة الإسعافات الأولية ودورة إعداد التقارير ودورة أمن الفعاليات الأزمات والكوارث وإدارة الفرص التطوعية والابتكار في المجال الشرطي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشرطية التخصصية.

ولفتت الإحصائيات إلى عقد ورش لمنتسبي الخدمة الوطنية ، وإرسال همسات تطوعية من خلال الوسائل المتاحة بلغ عددها 32 همسة، واستفاد منها أكثر من 398 ألف متطوع، وبلغ عدد التقارير التي تم رصدها أكثر من 7 آلاف تقرير، وقامت كلنا شرطة بتكريم 1682 عضوًا متميزًا دعمًا وتشجيعًا لإنجازاتهم وتميزهم لخلق بيئة تطوعية مشجعة ومحفزة للعمل التطوعي لتحقيق المزيد من الإنجازات والمشاركات في المنافسات المحلية والإقليمية والعالمية لتعزيز السمعة المؤسسية إذ تمكنت من الفوز بجائزة خليفة التربوية في مجال التعليم وخدمة المجتمع.

وفي ختام الملتقى كرم مدير قطاع أمن المجتمع الأعضاء المتميزين والداعمين لمنظومة كلنا شرطة، منهم متطوعة فازت بالمركز الأول في مشروع تخرجها من الجامعة والذي كان عن مبادرة "كلنا شرطة".