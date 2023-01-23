طقس غائم مع فرصة لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، غائماً أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة سقوط أمطار خصوصاً على بعض المناطق الشرقية والساحلية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً خصوصاً مع ظهور السحب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:36 والمد الثاني عند الساعة 03:52، والجزر الأول عند الساعة 20:59.

وتوقع المركز أن يكون بحر عمان متوسط الموج، يضطرب أحياناً نهاراً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:14، والمد الثاني عند الساعة 23:35، والجزر الأول عند الساعة 16:50، والجزرالثاني عند الساعة 05:40.