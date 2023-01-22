رمضان 23 مارس.. و14 ساعة صيام

توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان، أن يكون أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 1444 للهجرة ، يوم الخميس 23 من مارس المقبل، وتصل ساعات الصيام إلى 14 ساعة فيما يتوقع أن يحل عيد الفطر في يوم الجمعة 21 من ابريل المقبل.

وذكر أن الهلال الجديد لشهر رمضان يولد يوم الثلاثاء 21 من مارس الساعة 21:23 مساءا ، أي بعد غروب الشمس، ومع غروب شمس اليوم التالي سيكون فوق الأفق الغربي بقرابة 10 درجات ويغرب بعدها بقرابة 50 دقيقة، وعليه يكون الخميس 23 من مارس غرة شهر رمضان المبارك فلكياً، لافتا إلى أن الاتفاق بين الدول في رؤية هلال شهر شوال مرجح لتوفر ظروف الرؤية البصرية.

أما الهلال الجديد لشهر شوال فيولد يوم الخميس 20 من ابريل الساعة 08:13 صباحا ، ومع غروب الشمس يكون فوق الأفق الغربي بارتفاع 4 درجات ويغرب بعد غروب الشمس بقرابة 22 دقيقة، وعليه يكون الجمعة 21 من ابريل غرة شوال وعيد الفطر المبارك فلكياً، و الاختلاف بين الدول في رؤية هلال شهر شوال وارد لصعوبة ظروف الرؤية.

ولفت إلى أن طول ساعات الصيام تختلف قرابة 40 دقيقة من أول الشهر إلى آخره، حيث تكون اقصر في بدايته و أطول مع نهايته، وحيث ان ساعات النهار من شروق الشمس إلى غروبها، فتبلغ في أول الشهر الفضيل قرابة 12 ساعة و 16 دقيقة، وفي نهايته 12 ساعة 54 دقيقة.

أما طول النهار الشرعي وساعات الصيام من الفجر إلى غروب الشمس، فتبلغ في أول الشهر الفضيل قرابة 13 ساعة 30 دقيقة، وفي نهايته 14 ساعة و 13 دقيقة.

وأشار إلى أن فصل الربيع فلكيا يمتد بين 21 مارس إلى 21 يونيو ، فإن شهر رمضان هذا العام يكون كله في فصل الربيع و مع بداية الفصل، فيما يتوقع ان يدخل رمضان المقبل 1445 في فصل الشتاء فلكيا في دورة تقدر ب 32 سنة هجرية تعود غرة الشهر الهجري لنفس الأسبوع الذي يقابلها في التقويم الميلادي.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء معتدلة خلال رمضان المقبل بشكل عام، حيث تكون معدلات درجات الحرارة العليا مع بدايته من 30 إلى 35 درجة مئوية، والدنيا من 17 إلى 20 درجة مئوية ، ومع نهايته قد تميل الأجواء نهاراً إلى ارتفاع الحرارة، وليلاً إلى الاعتدال دون 20 درجة مئوية، وتكون معدلات درجات الحرارة العليا 33 إلى 36 و الدنيا 18 إلى 23 درجة مئوية.

كما يتوقع أن يتخلل شهر رمضان موسم الاضطرابات الجوية الربيعية والمعروفة باسم «السرايات»، التي قد تتسبب بأمطار رعدية قد تكون غزيرة.