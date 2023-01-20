يوم مفتوح لـ «إسهامات صندوق الوطن في توظيف المواطنين»

تنطلق الثلاثاء المقبل، فعاليات اليوم المفتوح الذي ينظّمه صندوق الوطن، تحت عنوان «إسهامات صندوق الوطن في توفير فرص العمل المنتج أمام أبناء وبنات الإمارات»، برعاية وحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

ويستهدف اليوم المفتوح، الذي يقام في مركز المعارض بأبوظبي، بحضور وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، وعدد كبير من القيادات الحكومية، وأعضاء مجلس إدارة صندوق الوطن، والشركاء من القطاع الخاص، وحشد من أصحاب المشاريع والمبادرات الناجحة التي دعمها الصندوق، تسليط الضوء حول توفير فرص العمل، ودور الصندوق ومبادراته في الإسهام في مجال توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتمكينهم من أخذ زمام المبادرة والريادة في هذا المجال وفقاً للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.

وقال المدير العام لصندوق الوطن، ياسر القرقاوي إن اليوم المفتوح يضم مجموعة متنوعة من الفعاليات تركز على الوظائف وفرص التوظيف في القطاع الخاص، والتوفيق بين الوظائف المعروضة والمهارات المطلوبة لهذه الوظائف، إضافة إلى ريادة الأعمال والأعمال الناشئة، وإطلاق أعمال جديدة وتنمية وتطوير ما هو قائم.