رئيس الدولة يستقبل رئيس مجلس الشورى العماني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة الذي يقوم بزيارة عمل للدولة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ــ برئيس مجلس الشورى العماني وتبادل معه الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية التاريخية الخاصة التي تربط دولة الإمارات بسلطنة عمان وشعبيهما الشقيقين.

حضر اللقاء .. رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي.