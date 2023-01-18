حمدان بن راشد: لن نرضى سوى بالريادة العالمية

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": رسالتي لكل الجهات الحكومية في دبي: ما تحقق حتى الآن من إنجازات ليس إلا البداية ... فغايتنا دوماً الوصول لقمم جديدة وطموحاتنا بلا حدود، ولن نرضى سوى بالريادة العالمية... جميع فرقنا الحكومية مطالبة بمواصلة العمل للارتقاء بمعايير التميز والريادة في تقديم الأفضل.