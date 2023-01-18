سياحة عجمان تنظّم النسخة الرابعة من "تحدي الأوليين"

تنظّم دائرة التنمية السياحية في عجمان النسخة الرابعة من "تحدي الأوليين" يوم 21 يناير الحالي بمشاركة عدد كبير من المتنافسين المحليين والدوليين من مختلف الأعمار والجنسيات.

ويهدف "تحدي الأوليين" الذي سيقام في منطقة الزوراء مارينا 1 إلى التعريف بالتراث الإماراتي وعراقته وعادات وتقاليد الأجداد التي توارثتها الأجيال الحالية بأسلوب مبتكر ورياضي، حيث يشتمل على أكثر من 20 حاجزًا متنوعًا لمسافة 7 كيلو مترات للرجال والنساء، إضافةً إلى سباق خاص بالأطفال لمسافة 1 كيلو متر و10 حواجز مناسبة لفئتهم العمرية، وجميعها مستوحاة من البيئة الإماراتية.

كما تتضمن فعاليات "تحدي الأوليين" مجموعة من الأنشطة العائلية المتنوعة، وعربات الأطعمة والمشروبات.

ويهدف "تحدي الأوليين" إلى المحافظة على التراث الإماراتي بشكلٍ عام، كما تعزيز مفهوم الرياضة واعتماد أسلوب حياة صحية، ونشر مفهوم المساندة والتعاون بين جميع أفراد المجتمع، بالإضافة الى تعريف جيل الشباب بعادات وتقاليد أجدادنا لتّصور كيف تعايشوا مع الصعوبات وتغلّبوا على التحديات التي واجهتهم في تلك الفترة.

وقال المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان محمود خليل الهاشمي، أن تنظيم فعالية "تحدي الأوليين" يأتي ضمن خطط الدائرة لتعزيز النشاط السياحي في الإمارة وذلك من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية والرياضية التي تحظى باهتمام كبير من قبل سكان الإمارة وزوارها، وفي نفس الوقت تسلّط الضوء على المعالم التراثية العديدة التي تضمها عجمان وتناسب مختلف الاهتمامات والتوجهات.

وأضاف أن الهدف الرئيسي من سباق "تحدي الأوليين" هو إعادة إحياء الصعوبات التي تجاوزها الأجداد وتغلبوا عليها للوصول بإماراتنا الحبيبة الى الصورة الحضارية الراقية التي هي عليها اليوم، وذلك من خلال ابتكار فعالية رياضية حديثة، ولكن مصمّمة بطريقة تلامس الثقافة الإماراتية.

وأكّد أن "تحدي الأوليين" سيقدّم صورة جديدة ومتكاملة للتراث المحلّي تجذب من خلالها الأجيال الجديدة، وسيكون مناسبة للاحتفاء بالتراث الإماراتي بكافة أشكاله التعبيرية.

وأوضح الهاشمي أن سباق "تحدي الأوليين" يساهم في نشر الثقافة الرياضية بين جميع الفئات المشاركة بصورة عصرية تراثية، حيث أن اختيار شكل وطبيعة الحواجز يتماشى مع أرقى المعايير العالمية، ولكن بلمسة إماراتية مستوحاة من تراث وحضارة دولة الإمارات، إذ تم تصميم هذه الفعالية بما يتواكب مع تطورات عالم الرياضة مع المحافظة على التراث الإماراتي بصورة عصرية.

وتنظم سباق تحدي الأوليين شركة باورفت بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، برعاية المستشفى السعودي الألماني كراعي ذهبي، ومياه غلفا الموزع الرسمي للمرطبات، وباث & بودي وركس، دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وشرطة عجمان، وفريق ساند التطوعي، وفريق نبض الإمارات التطوعي.