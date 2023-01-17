محمد بن راشد يبحث مع الرئيس الكوري سبل تعزيز التعاون والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، رئيس جمهورية كوريا الصديقة يون سيوك يول، وذلك في أول زيارة دولة يقوم بها منذ توليه مهامه الرئاسية.

ورحب سموه بفخامة الرئيس الكوري والوفد المرافق، خلال اللقاء الذي جرى في قصر سموه في زعبيل، وتم خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وتطورها المستمر طوال العقود الماضية، وسبل تعزيز فرص التعاون وتطويره إلى آفاق أوسع، إضافة إلى استعراض أهم المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتم خلال اللقاء تأكيد الاتفاق على ضرورة مواصلة العمل المشترك لدفع العلاقات الإماراتية - الكورية إلى مستويات أعلى في مختلف المجالات بما في ذلك القطاعات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى مجالات الطاقة المتجددة واستكشاف الفضاء وغيرها من المجالات الحيوية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تطلعه إلى أن تشكل زيارة الرئيس الكوري إلى دولة الإمارات نقطة انطلاق للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية ضمن مسارات العمل المشترك وبما يرقي إلى مستوى العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين.

من جانبه أعرب رئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول، عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وما يجمع البلدين من علاقات راسخة وممتدة منذ عقود، نمت وتطورت في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل، وتطابق الرؤى حول معظم القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما أعرب رئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول، عن تطلعه أن تشهد العلاقات الاستراتيجية بين الجمهورية الكورية ودولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار خلال المرحلة المقبلة، وحرص البلدين على تطوير سبل التعاون إلى أعلى مستوياته ليشمل مختلف المجالات الاستراتيجية، في ضوء ما يمتلكه البلدان من طاقات وخبرات وإمكانيات تمكنهما من تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين نحو المستقبل.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي محمد إبراهيم الشيباني، ورئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء خليفة سعيد سليمان، وسفير الدولة لدى جمهورية كوريا عبدالله سيف النعيمي.