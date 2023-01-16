طقس الغد غائم جزئياً ومغبر أحياناً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا ومغبرا وغائما أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على البحر والجزر والمناطق الشمالية والشرقية خلال الليل وصباح الأربعاء، مع ارتفاع في درجات الحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ليلاً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب ليلاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:54 والمد الثاني عند الساعة 21:11 والجزر الأول عند الساعة 15:31 والجزر الثاني عند الساعة 01:14.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 19:06 والمد الثاني عند الساعة 04:45 والجزر الاول عند الساعة 11:48 والجزر الثاني عند الساعة 23:47.