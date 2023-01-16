%63.2 انخفاض البـــلاغات الجنائية في دبي خلال 2022

أكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، أن جهود الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أثمرت عن خفض عدد البلاغات الجنائية بنسبة 63.2% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2021، وانخفاضاً في الجرائم المقلقة المجهولة بنسبة 50% خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن الإدارة تعمل على الانتهاء من ثمانية مشروعات مبتكرة تسهم في تعزيز الأمن والأمان في الإمارة.

جاء ذلك خلال تفقده الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، ومدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، اللواء جمال سالم الجلاف، ونائبه لشؤون الإدارة والرقابة، العميد سعيد العيالي، ونائبه لشؤون البحث والتحري، العميد محمد أهلي، ونائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، العميد الدكتور صالح الحمراني، ونائب مدير المكتب التنظيمي، العميد خالد سعيد بن سليمان، ومديرو الإدارات الفرعية وكبار الضباط.

وأثنى المري على دور رجال البحث والتحري في مكافحة الجريمة، وحدسهم الأمني في حل الكثير من القضايا الغامضة، وإنجازاتهم على مدار العام الماضي، وحرصهم على تعزيز الأمن والأمان في الإمارة.

وأكد أن الإدارة حققت إنجازات كبيرة من خلال حرصها على الخروج بمشروعات مبتكرة من شأنها الحد من الجريمة، وخفضها بشكل مستمر وسنوي، آخرها استحداث ثمانية مشروعات أمنية مبتكرة أسهمت في تحقيق المؤشرات الاستراتيجية للقيادة، وكان لها الفضل في ضبط الكثير من الخارجين عن القانون.

واستمع المري خلال الاجتماع من النقيب سيف العليلي إلى عرض حول إنجازات ومبادرات الإدارات الفرعية، وأبرز التقارير والدراسات التي أسهمت في السيطرة على بعض الظواهر وإنهائها.

كما استمع إلى شرح حول الإنجازات والمبادرات والمشروعات الابتكارية لإدارة الحد من الجريمة، بالإضافة إلى إحصاءات الإدارة التي أظهرت ضبط 422 مطلوباً في قضايا مختلفة، والتعامل مع 782 ملاحظة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، إلى جانب عرض المشاريع الأمنية المبتكرة التي أسهمت في الحد من الجريمة، وإجراءات ما بعد الجريمة وعدد من الدراسات للحد منها.

واطلع المري على مؤشرات الأداء والرؤية المستقبلية الاستشرافية للتدريب الجنائي والأنشطة التدريبية لإدارة التدريب والتطوير الجنائي، حيث قامت الإدارة بعقد 108 برامج تدريبية بين دورة وورشة عمل ومحاضرة خلال 2022، مقارنة بـ98 دورة تدريبية وورشة عمل ومحاضرة خلال عام 2021.

ثقافة قانون اللقطة

عرضت إدارة المعثورات والمفقودات، البرامج الاستراتيجية ونتائج المؤشرات الاستراتيجية، والتي تمثلت في تسليم 745 شخصاً معثوراتهم خلال العام الماضي، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات التي تمثلت في مبادرة نشر ثقافة قانون اللقطة، وحملة صفر معثورات، فضلاً عن مبادرة تكريم الأمانة الذي يهدف إلى تكريم الملتقط نظير أمانته وحرصه على تسليمها للجهات المعنية، إذ بلغ عدد المكرمين 14 شخصاً.

واستعرضت إدارة الشرطة السياحية مؤشرات الأداء ومشاريعها المستقبلية، حيث بلغ عدد المحاضرات التوعوية للعاملين في القطاع السياحي 55 محاضرة بإجمالي مستفيدين بلغ 4085 شخصاً.