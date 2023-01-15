فرصة سقوط أمطار خفيفة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تكون شمالية شرقية من 15 إلى 25 وتصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج يضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:38 والثاني عند الساعة 07:05، والجزر الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 23:43.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:04 والثاني عند الساعة 02:52، والجزر الأول عند الساعة 09:47 والثاني عند الساعة 20:15.