«إقامة دبي»: إنجاز 62 مليون معاملة خلال عام.. بينها 80 ألــف إقامة ذهبية

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن إنجازها 62 مليوناً و244 ألفاً و253 معاملة، خلال عام 2022، منها 46 مليوناً و965 ألفاً و715 معاملة دخول وخروج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منها أيضاً 80 ألف إقامة ذهبية، كما أطلقت خدمة الاتصال المرئي للتواصل مع المتعاملين، بهدف الاستفسار عن المعاملات، واستكمال النواقص وإنجازها، على مدار الساعة.

وأوضحت الإدارة خلال مؤتمر المجلس الإعلامي الثالث، الذي عقدته بمقرها في دبي، أنها نجحت في إنجاز ملايين المعاملات، ووفرت أعلى معايير الخدمات الذكية للمتعاملين، فضلاً عن حصدها باقة من الجوائز والتصنيفات المحلية والعالمية، التي مكّنتها من ترسيخ مكانة دبي كإحدى أفضل الوجهات العالمية التي تطبق أفضل الممارسات والتجارب للمتعاملين.

وأعلنت الإدارة إطلاقها خدمة مبتكرة، تقدم لأول مرة، هي إنجاز المعاملات من خلال التواصل المرئي مع موظف الإدارة، وإرفاق المستندات الناقصة مباشرة عبر الخدمة، والانتهاء من المعاملة.

وحسب إحصاءات إقامة دبي «فإنها أنجزت خلال العام الماضي 62 مليوناً و244 ألفاً و253 معاملة، منها 46 مليوناً و965 ألفاً و715 معاملة دخول وخروج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتسعة ملايين و852 ألفاً و218 معاملة أذونات الدخول المنجزة خلال عام 2022، وأربعة ملايين و499 ألفاً و712 معاملة إقامات، و40 ألفاً و642 جواز سفر إلكترونياً، و37 ألفاً و267 معاملة شؤون واستشارات قانونية، إلى جانب المعاملات المتنوعة الأخرى، مقابل 37 مليوناً و384 ألفاً و28 معاملة خلال عام 2021.

وذكرت أن عدد الإقامات الذهبية التي أصدرتها لجميع الفئات مع نهاية عام 2022 وصل إلى 79 ألفاً و617 إقامة، مقابل 47 ألفاً و150 إقامة خلال عام 2021، وارتفع مؤشر سعادة المتعاملين إلى 96%، فيما وصل مؤشر سعادة الشركاء إلى 100‎‎%، وبلغت نسبة تنفيذ الخطط التشغيلية 99‎‎%، فيما بلغ عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال «آمر» مليوناً و373 ألفاً و268 مكالمة خلال عام 2022.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، أن الجهود المدروسة والخطط الاستباقية للإدارة العامة، أسهمت في تحقيق قفزة نوعية، وتحول جوهري في أنماط الخدمات التي وفرتها إقامة دبي خلال عام 2022، مشيراً إلى المضي قدماً في تحقيق التميز والريادة العالمية، من خلال تحقيق الاستدامة الشاملة في بيئة العمل، من حيث تمكين القدرات والكفاءات البشرية، والتحفيز على إطلاق الأفكار الإبداعية، وتوظيف التطبيقات الرقمية، وتوجيه خدمات الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على مكانة دبي.

وأضاف أن إقامة دبي حافظت خلال العام الماضي على مسارها التصاعدي بثبات، نتيجة للتخطيط السليم، وحققت العديد من الجوائز وشهادات التصنيف والاعتمادات المحلية والدولية، حيث حصلت على 18 عضوية مؤسسية وفردية نظير جهودها ومبادراتها التي جعلت منها مرجعاً إقليمياً وعالمياً في مجال تطوير بيئة الأعمال بوتيرة متصاعدة، تستند إلى مفهوم البناء على المكتسبات، موضحاً مواصلتها بذل الجهود في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتسق مع استراتيجيات الدولة ومشاريعها الريادية خلال الـ50 المقبلة.

وحول نسب التحسين على العمليات الرئيسة للعام الماضي، أكدت الإدارة العامة وصولها إلى نسبة 94.6%، مقابل 100% في التحول الرقمي لأذونات الدخول وتصاريح الإقامة، و82.2% بنسبة جاهزية الابتكار، فيما راوحت نسب كل من سعادة الموظفين، والمرونة المؤسسية بين 93 و100%.

«خدمة التواصل المرئي» لإنجاز المعاملات من أي مكان في العالم

قال مدير إدارة سعادة المتعاملين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، المقدم سالم بن علي، إن خدمة التواصل المرئي الجديدة التي أطلقتها الإدارة، تهدف إلى تسهيل إنجاز المعاملات غير المنجزة، من خلال توفير قناة مباشرة، تربط المتعامل مع موظف الإدارة، من أي مكان في العالم، يقدم من خلالها الاستفسارات حول معاملته، والحصول على الأجوبة اللازمة، مع إتاحة استكمال الملفات الناقصة مباشرة عبر خدمة التواصل. وأضاف أن خدمة التواصل المرئي المبتكرة، ستعمل على مدار الساعة، وتقدم الخدمات لكل المتعاملين من داخل الدولة وخارجها، وتأتي ضمن استراتيجية الإدارة في التيسير والتسهيل على المتعاملين، ودعماً لخدماتها الذكية في التواصل مع العملاء من منازلهم، ومقار أعمالهم.

وذكر أن زمن إنجاز المعاملة عبر الخدمة المرئية لن يتجاوز الخمس دقائق، حيث تعتمد هذه المدة على سرعة استجابة المتعامل مع الموظف، وتقديمه الأوراق والمستندات المطلوبة. ولفت إلى أن الخدمة تقدم عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للإدارة، وتسجيل الدخول، كما يشرط توافر جهاز تواصل به كاميرا أمامية. وأشار إلى أن الخدمة ستطبق في مرحلتها الأولى خلال ساعات الدوام الرسمي، فيما ستصبح على مدار الساعة قريباً.