«سَدِّد» تعيد 565 مليون درهم إلى أصحابها ودياً

أفادت القيادة العامة لشرطة الشارقة بأن مبادرة «سَدِّد»، التي أطلقتها إدارة التحريات والمباحث الجنائية منذ أكثر من عام، من خلال قسم المطلوبين، حققت نجاحاً تمثل في استرداد أكثر من 565 مليون درهم إلى أصحابها، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة وإدارة المحاكم، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة.

وتفصيلاً، قال رئيس قسم المطلوبين بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، المقدم عبدالرحمن الشامسي، إن المبادرة «سَدِّد» انطلقت في الأول من مارس عام 2021، بهدف تقديم أفضل الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وضمان رد الحقوق إلى أصحابها، فضلاً عن تعزيز العلاقات الإنسانية والترابط الاجتماعي.

وأشار الشامسي إلى أن الحملة استهدفت أصحاب التعاميم الجنائية الخاصة بالأفراد المطلوبين، حيث يتم التواصل معهم لفض التعميم المسجل عليهم، من خلال مراجعتهم لجهات الطلب والعمل على تسديدها ومتابعتها.

ونجحت المبادرة في إعادة أكثر من 565 مليون درهم إلى أصحابها، دون إحالتها إلى القضاء، بنسبة 45% من إجمالي الأشخاص الذين تم التواصل معهم لإنهاء التعاميم المسجلة عليهم.

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على حفظ استقرار المجتمع من خلال مبادراتها المتنوعة، التي تصب في خدمة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن مبادرة «سَدِّد»، توِّجت بنتائج إيجابية ملموسة من خلال تسوية المنازعات المالية، وصلح الأطراف المتنازعة في القضايا ذات الصلة، وإيجاد الحلول السليمة لها، الأمر الذي يسهم في المحافظة على العلاقات الإنسانية، وتعزيز جودة الحياة الأمنية والمجتمعية في دولة الإمارات.