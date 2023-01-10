أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عن إطلاق دورة جديدة من برنامج «خبراء الاتصال الحكومي»، الهادف إلى تطوير قدرات العاملين والمختصين في مجال الاتصال الحكومي في الجهات الحكومية، وتأهيلهم لقيادة المشاريع الاتصالية في الجهات من خلال أفضل الممارسات الإعلامية والاتصالية عالمياً.

ويأتي البرنامج التدريبي المتكامل بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد ليتناول دراسة أحدث التوجهات والآليات في المجال.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات خديجة حسين، أهمية دور الاتصال الحكومي في تحقيق المستهدفات المستقبلية وتحويل السياسات والاستراتيجيات ضمن منظومة العمل الحكومي إلى واقع ملموس، بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، منوهة بالدور الكبير لفرق الاتصال الحكومي في تطوير المبادرات الاتصالية ودعم حكومة الإمارات في إيصال قصص نجاحها للعالم.

ويهدف برنامج خبراء الاتصال الحكومي إلى تأهيل وبناء كوادر وطنية متخصصة ومؤهلة في هذا المجال الاتصالي، ومواكبة أحدث التوجهات وأفضل الممارسات المتبعة فيه. ويشكل البرنامج منصة معرفية تفاعلية تجمع ممثلي الاتصال الحكومي في الجهات الحكومية، إلى جانب الجهات الإعلامية والأكاديميين والمدربين المتخصصين، بما يسهم في تعزيز التواصل وبناء الشراكات الفاعلة على مختلف المستويات.