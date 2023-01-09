رئيس الدولة يستقبل قائد الجيش الباكستاني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الفريق أول عاصم منير قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة.

وهنأ سموه في بداية اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ - الفريق أول عاصم منير بمناسبة تعيينه قائداً للجيش..متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة لخدمة وطنه وشعبه .. فيما أعرب قائد الجيش الباكستاني عن شكره وتقديره لسموه لتهنئته.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة والفريق أول عاصم منير خلال اللقاء..علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان في الشؤون والقضايا الدفاعية والعسكرية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وأمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني علي محمد حماد الشامسي ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى سيف محمد المزروعي.