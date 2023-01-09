أحمد بن محمد يبحث مع رئيسة وزراء صربيا سبل تعزيز التعاون في مجال الإعلام والاتصال الحكومي

استقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام اليوم، رئيسة وزراء جمهورية صربيا الصديقة آنا برنابيتش، ، والوفد المرافق بمقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها إلى دولة الإمارات بهدف الارتقاء بمجالات التعاون بين البلدين واكتشاف المزيد من الفرص الكفيلة بزيادة مستوى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التحديث الحكومي مع التركيز على القطاعات المستقبلية والمؤثرة بما في ذلك الاتصال الاستراتيجي والإعلام الحكومي.

وأعرب سمو رئيس مجلس دبي للإعلام عن ترحيبه بزيارة معالي آنا برنابيتش والوفد المرافق، منوهاً بما تعكسه تلك الزيارة من عمق علاقات التعاون والصداقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية صربيا، والحرص المشترك على توثيق أطر التعاون ضمن كافة المجالات وتوسيع دائرة الشراكة في تطوير مختلف القطاعات ومن أهمها الإعلام الحكومي والاتصال الاستراتيجي.

وقال سموه: "ننظر بكل التقدير للروابط الوطيدة والشراكة المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا، والتي تعززت خلال السنوات القليلة الماضية برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وفخامة الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، وبما يحقق صالح الشعبين الصديقين ويخدم تطلعاتهما التنموية، كما ننظر بتفاؤل كبير للتطور المستمر في التعاون البنّاء بين الجانبين في مجال التطوير الحكومي وضمن مختلف مساراته".

وأضاف سموه: "نعمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على وضع خبراتنا وتجاربنا في متناول جميع الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز شراكاتنا الاستراتيجية ويدفع أطر التعاون قدماً ويعزز من ثمارها، ونحن حريصون بدورنا على مشاركة خبراتنا في مجال الإعلام الحكومي والاتصال الاستراتيجي مع الأصدقاء في صربيا، في إطار يدعم تبادل الرؤى والأفكار في هذا المجال من أجل تطويره ورفع مستوى كفاءته خلال المرحلة المقبلة في سياق التعاون الحكومي الإماراتي الصربي المزدهر".

من جانبها، أعربت رئيسة وزراء جمهورية صربيا عن تقديرها لما تقدمه دبي من نموذج ملهم في التنمية وعلى كافة المستويات، منوهة بالإنجازات الكبيرة التي تواصل الإمارة تحقيقها ومن أبرزها استضافة "إكسبو 2020 دبي" حيث كانت صربيا من بين أكثر من 190 دولة شاركت في الحدث الضخم، وهو ما أعطى دفعة إضافية للعلاقات الثنائية بما مهدت له المشاركة من اكتشاف المزيد من فرص التعاون مع دولة الإمارات وكذلك دول المنطقة.

حضر اللقاء نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام منى غانم المرّي، ، وأعضاء المجلس: هالة بدري، ومالك آل مالك، وعصام كاظم، ومحمد الملا، ونهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، كما حضر اللقاء من الجانب الصربي، وزير المعلومات والاتصالات ميهايلو يوفانوفيتش، ، والوفد المرافق لرئيسة وزراء جمهورية صربيا.