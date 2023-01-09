هندي يعثر على 134 ألف درهم.. ويسلمها للشرطة

عثر أوبندرا نات تشاتورفيدي، (هندي) على 134 ألفاً و930 درهماً، وبادر بتسليمها إلى مركز شرطة الرفاعة، الذي نجح في إعادة المبلغ إلى صاحبه.

وكرّم مدير مركز شرطة الرفاعة، العقيد عمر محمد بن حماد، بحضور نائبه العقيد جمعة خلفان المهيري، تشاتورفيدي، الذي عثر على المبلغ في أحد الأماكن العامة، وسلمه إلى القسم. ويأتي التكريم في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تكريم أفراد المجتمع لتعاونهم وشعورهم بالمسؤولية العالية.

وقدم بن حماد الشكر إلى تشاتورفيدي لحسن أمانته ومبادرته الطيبة وتسليمه المبلغ المعثور عليه إلى شرطة دبي، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار حرص شرطة دبي الدائم على تشجيع الجهود المبذولة من أفراد الجمهور في تحقيق الأمن الأمان وإسعاد المجتمع.

وأوضح أن صاحب المبلغ حضر إلى مركز شرطة الرفاعة واستلم المبلغ، وعبر عن سعادته البالغة بالأمن والأمان اللذين تتمتع بهما إمارة دبي.