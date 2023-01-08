الطقس المتوقع ليوم الغد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئي بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح “الثلاثاء” على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:46 و المد الثاني عند الساعة 10:04 والجزر الأول عند الساعة 21:10 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:19 والمد الثاني عند الساعة 23:59 والجزر الأول عند الساعة 17:10 والجزرالثاني عند الساعة 05:58.