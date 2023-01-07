مشروع بحثي لتقييم مصادر المياه في الفجيرة

أجرى فريق بحثي من المركز الوطني للمياه والطاقة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع فريق بحثي من مركز الفجيرة للبحوث وهيئة الفجيرة للبيئة، بعض الدراسات التي تخص مصادر المياه وتقييمها بإمارة الفجيرة ضمن استراتيجية «الأمن المائي لدولة الإمارات 2036»، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى، بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.

وأجرى الفريق زيارات ميدانية إلى نحو 215 بئراً وموقعاً حقلياً، ومن المتوقع أن تثمر هذه الدراسات والأبحاث عن تقييم كامل لمصادر المياه في إمارة الفجيرة.

وأفادت مدير هيئة البيئة للفجيرة، أصيلة المعلا، بأن الدراسات التي يجريها مركز الفجيرة للبحوث بالتعاون مع الفريق البحثي من المركز الوطني للمياه والطاقة بجامعة الإمارات تتوافق مع الخطة الاستراتيجية لإمارة الفجيرة التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية، وتطوير البيئة المستدامة.

من جهته، أكد مدير مركز الفجيرة للبحوث، الدكتور فؤاد الأمغاري، أهمية هذا البرنامج لتكوين الأطر الشابة في إمارة الفجيرة في مجال المياه والطاقة، وتسخيرها في الدراسات العلمية والبحثية من أجل التوصل أفضل الحلول التي تسهم في استدامة المصادر المائية والحفاظ على البيئة.

وقال النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أحمد مراد، إن جامعة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة البحثية لاستدامة الموارد المائية في الدولة وفي المنطقة، لذا تقوم الجامعة بدعم هذا المشروع البحثي الذي يقوم به المركز الوطني للمياه والطاقة والممول من مركز الفجيرة للأبحاث.

ولفت إلى أن الجامعة حددت المياه كأولوية استراتيجية بحثية للخطة الاستراتيجية 2023-2026. وتعمل على تمكين البحث العلمي للمساهمة في التنمية من خلال البنية التحتية وبرامج التمويل المختلفة. وترتبط البرامج البحثية بالبرامج الأكاديمية، وذلك لتعزيز المخرجات البحثية وربطها بالاحتياجات المجتمعية.

ويقدم المركز التابع لجامعة الإمارات العربية المتحدة البحوث العلمية والتطبيقية والدراسات التي من شأنها تقييم الأثر البيئي، بالإضافة للاستشارات في مجالات استدامة موارد المياه والطاقة.

ويهدف المركز إلى تقييم ودعم المعلومات المتعلقة بالمياه والطاقة في الدولة بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والهيئات الوطنية والمحلية، من خلال تحليل المعلومات والإحصاءات وإجراء البحوث العلمية، لتعزيز عملية اتخاذ القرار ولتحقيق استدامة مصادر المياه والطاقة في الدولة.