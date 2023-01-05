يناقش مشروعي قانونين في "الصحة".. "الوطني" يسأل الحكومة عن تأثيرات نظام التأشيرات"

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، الأربعاء المقبل، في مقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، ومشروع قانون اتحادي بشأن مزاولة بعض المهن الصحية.

ووفق جدول أعمال الجلسة سيوجه عضوين بالمجلس أربعة أسئلة إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، بينها سؤالان من العضو عبيد خلفان السلامي، حول "تأشيرة استكشاف فرص العمل"، و"نظام التأشيرات الممنوح لبعض الجنسيات وتأثيرها على أمن واستقرار الدولة"، كما يوجه العضو محمد عيسى الكشف، سؤالين حول "مركز الراعفة الصحي"، وحول "دمج البطاقة الصحية مع الهوية".