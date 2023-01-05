رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس غامبيا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رسالةً خطية من فخامة آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا الصديقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، لدى استقباله الدكتور مامادو تنغارا وزير خارجية جمهورية غامبيا، يرافقه السيد يانكوبا ديبا المدير التنفيذي للجنة المنظمة لمؤتمر القمة الإسلامي، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية غامبيا في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

من جهته أشاد الدكتور مامادو تنغارا بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وهنأ الدكتور مامادو تنغارا دولة الإمارات على استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28، وأعرب عن تطلعات غامبيا للعمل مع دولة الإمارات في هذا الصدد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما جرى استعراض استضافة غامبيا للقمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.