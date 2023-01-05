حمدان بن محمد: محمد بن راشد يرفع من جديد سقف الطموحات إلى مستويات غير مسبوقة  

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أنه «مع إطلاق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، يرفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من جديد سقف الطموحات والتوقعات إلى مستويات غير مسبوقة».

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «من اليوم، تبدأ فرق دبي بالعمل على المهمة الجديدة، لترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول 2033، وسيبقى المواطن في صدارة أولوياتنا».

وأضاف سمو ولي عهد دبي، أن «أجندة دبي الاقتصادية (D33) وخططها لتحقيق مستهدفات بقيمة 32 تريليون درهم بحلول 2033 هي تجسيد لطموحاتنا في تحقيق الريادة العالمية على المستويات كافة».

وتابع سموه: «لدينا قائد مُلهم لا يعرف المستحيل، وفرق عمل مبدعة قادرة على الإنجاز، وشراكات إقليمية وعالمية راسخة.. ولدينا دبي أيقونة العالم».

ولي عهد دبي:

• «لدينا قائد مُلهم لا يعرف المستحيل، وفرق عمل مبدعة قادرة على الإنجاز، وشراكات إقليمية وعالمية راسخة.. ولدينا دبي أيقونة العالم».

• «سيبقى المواطن في صدارة أولوياتنا.. والأجندة تجسيد لطموحاتنا في تحقيق الريادة العالمية على المستويات كافة».