شرطة دبي توفر آلية جديدة لتقارير «حادث ضد مجهول»

أطلقت شرطة دبي ومجموعة «إينوك» المرحلة الرابعة من مبادرة «على دربك»، التي تتمثل في إضافة خدمة الحصول على التقارير المرورية المتعلقة بـ«حادث ضد مجهول» من محطات الوقود التابعة لإينوك، وذلك في إطار تسهيل الحصول على الخدمات للمتعاملين.

وقال رئيس فريق مبادرة «على دربك»، الملازم أول ماجد الكعبي، إن إضافة خدمة إصدار تقرير مروري «حادث ضد مجهول» تخدم الأشخاص الذين لا يفضلون استخدام التقنيات الحديثة، أو الخدمات الذكية التي توفرها شرطة دبي عبر تطبيقها، ويصرون على التوجه لمراكز الشرطة للحصول على التقارير المُتعلقة بالحوادث البسيطة، بما فيها حادث ضد مجهول.

وأضاف أنه بإمكان المتعاملين الآن الحصول على خدمة تقرير «حادث ضد مجهول» من محطات الوقود، ما يضمن سرعة الإنجاز وتقليل الوقت والجهد وسهولة الحصول على هذه الخدمة، لافتاً إلى أن موظف المحطة سيتولى تصوير المركبة وإعداد تقرير الأضرار وتسليم التقرير في عملية لا تستغرق ثلاث دقائق.

وأشار إلى أن هذه الخدمة تأتي تنفيذاً للاتفاق الموقع أخيراً بين شرطة دبي ومجموعة «إينوك»، بهدف تعزيز مستوى أداء خدمات مبادرة «على دربك» المُقدمة إلى السائقين والمتعاملين المستفيدين من إصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة في زمن قياسي.