"الأرصاد": أمطار وعدم استقرار في الأحوال الجوية خلال شهر يناير

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن شهر يناير الجاري، يتميّز بانخفاض في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس بارداً نهاراً وشديد البرودة أحياناً خلال الليل بوجه عام، مرجعاً ذلك إلى تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي المتمركز فوق سيبيريا، حيث يندفع هواء بارد نحو شبه الجزيرة العربية والمنطقة المحيطة بها.

وذكر المركز، أن المنطقة تتأثر أيضاً خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية التي تمر فوق البحر المتوسط، حيث تواصل تقدمها شرقاً لتنحرف أحياناً نحو منطقة الخليج العربي، وأحيانا أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يقترن وجود هذه المنخفضات مع كتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي علوي، تؤدي إلى حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب على الدولة من حين إلى آخر، مع سقوط الأمطار على مناطق مختلفة.

وأشار إلى أن الدولة تشهد خلال هذا الشهر نشاطاً ملحوظاً للرياح الشمالية الغربية أحيانا (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية خاصة والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر بشكل ملحوظ، فيما تزداد الرطوبة النسبية خاصة في الصباح الباكر نتيجة لمرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج نحو الدولة، مما يهيئ الفرصة لتكون الضباب الخفيف والكثيف، ويزداد معدل حدوث الضباب على المناطق الداخلية أكثر عن المناطق الساحلية.

ونوّه المركز إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال شهر يناير الجاري، يتراوح ما بين 16.4 و 20.0 درجة مئوية، حيث يبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 21.3 و 25.7 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى بين 11.6 و 15.1 درجة مئوية، مشيراً إلى أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الدولة خلال هذا الشهر، كانت 36.0 درجة مئوية، في بعض المناطق مثل عصب سنة 1991 وفي الهير سنة 1983 و الفوعة سنة 1983، فيما كانت أقل درجة حرارة على "ركنه" سنة 2021 وبلغت 2- درجة مئوية تحت الصفر .