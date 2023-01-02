2.1 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي في دبي ليلة رأس السنة

استخدم مليونان و166 ألفاً و821 راكباً وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة التابعة إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خلال ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2023، مقارنة بمليون و632 ألفاً و552 راكباً ليلة رأس السنة لعام 2022، أي بنسبة زيادة بلغت 33% تقريباً.

وتفصيلاً، بلغ عدد مستخدمي مترو دبي 958 ألفاً و161 راكباً، مقارنة بـ640 ألفاً و175 راكباً العام الماضي، وبلغ عدد مستخدمي ترام دبي 49 ألفاً و855 راكباً، مقارنة بـ34 ألفاً و672 راكباً، فيما نقلت حافلات المواصلات العامة 395 ألفاً و930 راكباً، مقارنة بـ331 ألفاً و837 راكباً العام الماضي.

كما استخدم وسائل النقل البحري خلال ليلة رأس السنة الجديدة 77 ألفاً و844 راكباً، مقارنة بـ50 ألفاً و398 راكباً العام الماضي، وبلغ عدد مستخدمي خدمات الحجز الإلكتروني 125 ألفاً و651 راكباً، مقارنة بـ96 ألفاً و937 راكباً، ونقلت مركبات الأجرة 558 ألفاً و79 راكباً، مقارنة بـ476 ألفاً و831 راكباً، وبلغ عدد مستخدمي التنقل المشترك 1301 راكب، مقارنة بـ1011 راكباً العام الماضي.

وأكدت الهيئة أن عملية تنقل مستخدمي وسائل النقل الجماعي إلى مواقع الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية تمت بسلاسة، وذلك بفضل الخطة المتكاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات، بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث الدولية والمحلية في إمارة دبي، حيث تم تشغيل خدمة مترو دبي على مدار الساعة، وتوفير أكثر من 200 حافلة لنقل الركاب من مواقع الفعاليات إلى مواقف المركبات التي خصصت لزوار فعالية ليلة رأس السنة.