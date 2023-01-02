طقس غائم جزئياً بوجه عام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً، خصوصاً على المناطق الساحلية والجزر غرباً، ويكون رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

كما توقّع أن تكون حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والخليج العربي متوسط - مضطرب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:19 والمد الثاني عند الساعة 23:23، والجزر الأول عند الساعة 16:45، والجزر الثاني عند الساعة 03:17.

ويكون بحر عمان خفيف - متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:07 والمد الثاني عند الساعة 06:22، والجزر الأول عند الساعة 13:02، والجزر الثاني عند الساعة 01:18.