محمد بن زايد ومحمد بن راشد: أمنيات بالسعادة.. ووعد للعالم بشيء أجمل

توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالدعاء إلى الله تعالى، بأن يمنّ على بلادنا والعالم بالنماء والتوفيق والسعادة. وقال سموه عبر حسابه الشخصي على «تويتر» بمناسبة انتهاء العام 2022 وانطلاقة العام 2023 الجديد: «عام جديد.. أدعو الله تعالى أن يجعله عام خير وسعادة وتوفيق ونماء لبلادنا والعالم».

كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تفاؤله بالعام الجديد، واعداً العالم بشيء أجمل، لافتاً سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على «تويتر» بمناسبة انتهاء العام 2022 وانطلاقة العام 2023 الجديد، إلى أن دولة الإمارات لم تتوقف في العام الماضي يوماً واحداً عن العمل.

وقال سموه في تدوينته: «عام مضى لم تتوقف دولة الإمارات فيه يوماً واحداً عن العمل… وعام قادم نعد العالم فيه بشيء أجمل.. كل عام وبلادنا وشعبنا بخير.. كل عام والشعوب العربية والإسلامية وجميع شعوب العالم بخير وسعادة وتقدم… 2023 عام خير وسلام بإذن الله على الجميع».