حمدان بن محمد: كل عام وقيادتنا وبلدنا وشعبنا بخير وازدهار

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي دولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها وشعبها، وجميع شعوب العالم بالعام الجديد.

وقال سموه بتغريدة في حسابه على "تويتر": "

كل عام وقيادتنا وبلدنا وشعبنا بخير وازدهار ... تمنياتنا أن يحمل العام الجديد تباشير الخير والسعادة والسلام على جميع شعوب العالم... ونتطلع لعام من الإنجاز ومواصلة العمل لترسيخ مكانة دبي والإمارات أيقونة للعالم".