اللجنة العليا للتشريعات تنظم «مسؤولية المُباشر والمتسبب»

نظمت اللجنة العليا للتشريعات في دبي، أخيراً، عبر تقنية الاتصال المرئي، ورشة تثقيفية حملت عنوان «مسؤولية المُباشر والمُتسبب»، استهدفت الموظفين القانونيين في الأمانة العامة للجنة والجهات الحكومية التابعة لإمارة دبي.

وشهدت الورشة حضور المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، متحدّثاً رسميّاً، حيث سلّط الضوء على العديد من المحاور ذات الصلة بالموضوع، بما في ذلك تحديد موقف القانون من أساس المسؤولية التقصيرية، وتحديد مفهوم كل من المباشر والمتسبب، وشروط كل منهما، باعتبارهما صورتي الضرر الذي يلحق بالآخرين، وبيان الفرق بينهما، وتحديد دور كل من المباشر والمتسبب في وقوع الضرر، بالإضافة إلى تحديد الوضع القانوني لحالات انفرادهما واجتماعهما، وحالات اشتراكهما في المسؤولية، كما خلصت الورشة التثقيفية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات المتعلقة بتعديل بعض أحكام التشريعات السارية في هذا المجال.