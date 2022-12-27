طقس الغد غائم جزئياً مع سحب ركامية يصاحبها أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ويتخلله بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار نهاراً خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً.

وأوضح المركو - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً و يحدث المد الأول عند الساعة 16:06 و المد الثاني عند الساعة 06:18

والجزر الأول عند الساعة 10:05 و الجزر الثاني عند الساعة 23:11.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 13:05 و المد الثاني عند الساعة 01:59

والجزر الأول عند الساعة 19:18 و الجزر الثاني عند الساعة 08:37.