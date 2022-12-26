رئيس الدولة يمنح سفيرة الفلبين وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة جاسلين كوينتانا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى وذلك تقديراً للجهود التي بذلتها خلال فترة عملها في دولة الإمارات والتي أسهمت في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيزها في شتى المجالات.

وقلّد وزير دولة، أحمد بن علي الصايغ، كوينتانا الوسام خلال استقباله لها في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وأكد الصايغ خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع الفلبين في مختلف المجالات، مثمناً دور السفيرة في الدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال سنوات عملها لدى الدولة .. وقدم لها الشكر على ما بذلته من جهود، معرباً عن أمنياته لها التوفيق والنجاح.

من جانبها أكدت كوينتانا اعتزازها بهذا الوسام الذي يعبر عن عمق علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، وأعربت عن بالغ تقديرها وشكرها لصاحب السمو رئيس الدولة، مشيدة بالسياسة الحكيمة لسموه ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كما توجهت بالشكر إلى جميع الجهات الحكومية في الدولة لما وجدته من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمتها في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.