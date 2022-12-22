خالد بن سعود يضع حجر الأساس لمشروع "دانه بيى"

وضع الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة اليوم، حجر الأساس لمشروع "دانه بيى" أحد أبرز المشاريع الشاطئية الجديدة متعددة الاستخدامات في رأس الخيمة، والذي يقع على الواجهة البحرية لـ "جزيرة المرجان" بقيمة استثمارية تصل إلى مليار درهم.

وقال الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي: "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ، ندشن العمل اليوم في أحدث المشاريع العقارية في رأس الخيمة التي ستساهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة لمشاريع الضيافة ذات المواصفات العالمية".

وأضاف: " يشكل القطاع العقاري ركيزة رئيسية في خطط رأس الخيمة التنموية الشاملة والمستدامة، وتمتلك الإمارة مقومات اقتصادية واستثمارية جاذبة تدعهما بنيتها التحتية المتكاملة التي تجعل منها وجهة مفضلة لكبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية الساعية لتأسيس مشاريعها المبتكرة والفريدة على أرض الإمارة".

حضر وضع حجر الأساس .. خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة "دبي للاستثمار"، والمهندس عبد الله العبدولي الرئيس التنفيذي لـشركة مرجان، ومعالي علي بن خلفان المطوع الظاهري مؤسس ورئيس شركة علي وأولاده.

ويضم مشروع "دانه بيى" المملوك لشركة دبي للاستثمار، وحدات سكنية فاخرة، تشمل الفلل والتاون هاوس والشقق المطلة على الواجهة البحرية، ومنتجعاً فندقياً من فئة 4 نجوم إلى جانب مرافق مخصصة للمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم.