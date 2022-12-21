«طرق دبي» تطلق خطي حافلات جديدين الإثنين المقبل

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إطلاق خطين جديدين للحافلات العامة الإثنين المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشبكة الداخلية للحافلات والتكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخرى في الإمارة، كما ستجري تحسينات على زمن رحلات 25 خطاً.

والخط الأول (68) يبدأ من حديقة لهباب الأولى لتعزيز النقل الجماعي إلى أرياف وبراري دبي، وسيمر بمناطق مرغم، والليسيلي وسيح السلم، والثاني (F62) من الخطوط المغذية لمحطات المترو، وينطلق من منطقة ند الحمر إلى محطة مترو الإمارات عبر دبي فستيفال سيتي وأم رمول.