الابتكار يحول الطعام المهدر إلى مصدر طاقة متجددة

طور فريق من طلاب علوم الكمبيوتر من الجامعة الكندية دبي حلاً ذكيًا يهدف إلى تقليل هدر الطعام عن طريق تحويله إلى مصدر للطاقة المتجددة. تم إنشاء هذه التقنية، المعروفة باسم Digi-Bin ، لدعم مبادرة الاستهلاك الوطني المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة ، نعمة ، والتي تستهدف نصف نفايات الطعام بحلول عام 2030.

تم تطوير Digi-Bin تحت شعار "حل مخلفات الطعام مع مكافأتك"، ويهدف إلى تحفيز إعادة تدوير النفايات من خلال مساعدة المستهلكين على التوفير في فواتير الكهرباء الخاصة بهم. يقوم الحل بجمع المنتجات الغذائية المهملة ونقلها إلى مصنع غاز حيوي لتحويلها إلى وقود حيوي، والذي يمكن بعد ذلك إعادة توجيهه إلى شبكة الطاقة. يكافأ المستخدمون بأرصدة الكربون، والتي يمكن تطبيقها كقسائم توفير على فواتير الكهرباء الخاصة بهم.

تم تصميم Digi-Bin لأول مرة من قبل فريق يتكون من دهب خان وبراتيك ميشرًا ودنفر دياس، استجابةً لمسابقة تسمى "Future Disruptors"، نظمتها شركة التكنولوجيا، Software AG. دعت المسابقة الطلاب إلى تشكيل مجموعات صغيرة لتقديم مشاريع مبتكرة تركز على جانب من جوانب أهداف التنمية المستدامة العالمية للأمم المتحدة.

وكشفت دهب عن رؤيتهم في هذا المشروع، قال: "لقد استلهمنا مقال قرأناه يشرح كيف أن هدر الطعام يكلف الإمارات العربية المتحدة حوالي ستة مليارات درهم كل عام. أردنا إنشاء شيء من شأنه المساعدة في معالجة هذا الأمر ، ويمكن للجميع في الإمارات العربية المتحدة المساهمة فيه. يتضمن الحل إدارة مخلفات الطعام على مستوى الأسرة وتشجيع المستخدمين على المساهمة في تحقيق الاستدامة من خلال منح أرصدة الكربون ".

وأوضح دنفر المزيد حول التقنية الكامنة وراء الحل، "يستخدم Digi-Bin مستشعرات متعددة تعمل جنبًا إلى جنب مع الإنترنت لتوصيل المستخدم من خلال تطبيق ذكي. باستخدام لوحة معلومات Software AG، يمكنه حساب وزن الطعام المودع في Digi-Bin على الفور وعرضه على تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم. يتم نقل Digi-Bin المملوء إلى مصنع للغاز الحيوي ليتم تحويله إلى وقود حيوي وأي مخلفات غذائية غير مناسبة لهذه العملية يتم فصلها لإنتاج الأسمدة ".

تم اختيار طلاب الجامعة الكندية دبي من بين عدد من الفرق لعرض نموذجهم الأولي في "منطقة الاضطرابات المستقبلية" خلال معرض جيتكس لهذا العام، حيث أظهروا التزامهم بمعالجة تحدي الاستدامة العالمي. وأوضح براتيك أن "فرضية المشروع هي أن نفايات الطعام يتم توليدها وتجميعها من جميع أنحاء الأرض. لقد تم منح جيلنا تطورات كبيرة في التكنولوجيا، والتي يمكن تطبيقها لتحقيق الاستدامة، وهذا هو جوهر اختراعنا ".

عاقدين العزم على رؤية مشروعهم يتحول إلى واقع في المستقبل القريب، يعمل ذهب وبراتيك ودنفر الآن على صقل التكنولوجيا وبناء الشبكات المهنية التي ستساعد في دفع ابتكاراتهم إلى الأمام. قال ذهب: "في الوقت الحالي، ما زلنا نعتمد على المستخدم لفصل النفايات، لذلك نود أن نبني الذكاء الاصطناعي لتسهيل العملية. نأمل أيضًا أن نرى نموًا في عدد المرافق التي يمكنها تحويل النفايات إلى وقود، لمساعدة الابتكار على الوصول إلى إمكاناته في إعادة استخدام نفايات الطعام بطريقة مستدامة ".

اختتم دنفر، "في النهاية، نأمل أن تساهم Digi-Bin في أحد الأهداف الرئيسية لمبادرة النعمة الوطنية، لتعبئة الأفراد والمجتمعات المحلية لاتخاذ إجراءات جماعية. من خلال تعزيز السلوكيات الجديدة والإيجابية، يمكننا المساعدة في المساهمة في هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتمثل في الحد من فقد الأغذية وهدرها بنسبة 50٪ بحلول عام 2030. "

عن الجامعة الكندية دبي

تأسست الجامعة الكندية دبي (CUD) في عام 2006 ، وهي مؤسسة أكاديمية عليا تقع في دبي ، الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة). تقدم الجامعة الكندية دبي CUDأكثر من 40 درجة علمية في أربع كليات أكاديمية بناءً على المناهج الكندية معتمدة من وزارة التربية والتعليم- الإمارات العربية المتحدة، وتعد بمثابة بوابة للطلاب لمتابعة التعليم العالي والبحث وفرص العمل في كندا. تم تصنيف الجامعة بين الجامعات الرائدة 541-550 على مستوى العالم وفقًا لتصنيف QS العالمي لعام 2023. يمكن لطلاب الجامعة الكندية دبي نقل دراساتهم إلى واحدة من أكثر من 50 مؤسسة أكاديمية شريكة حول العالم. www.cud.ac.ae