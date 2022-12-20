فرص لسقوط أمطار اليوم

يتوقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والجزر خصوصاً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار. كما توقّع المركز أن تكون الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:56 والثاني عند الساعة 23:22، والجزر الأول عند الساعة 17:22 والثاني عند الساعة 04:03.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:16 والثاني عند الساعة 06:39، والجزر الأول عند الساعة 13:11 والثاني عند الساعة 01:30.