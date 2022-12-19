شرطة الشارقة: استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء في المنطقة الشرقية

أفاد نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة العقيد راشد سيف الزعابي بأن القيادة العامة لشرطة الشارقة استعدت بصورة مكثفة لاستقبال موسم الشتاء في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وقال "الزعابي" خلال برنامج "أمان يا بلادي"، والذي تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، إن حماية المجتمع وسلامته تأتي في مقدمة الأولويات، مشيراً إلى أن جميع الجهات ذات الاختصاص قد وضعت خططها مسبقاً لضمان توفير أجواء مريحة ومستقرة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار خلال الفترة المقبلة، وخلال فترات الاحتفالات التي ستشهدها المنطقة الشرقية بمناسبة قدوم السنة الميلادية الجديدة 2023.

وأشار إلى عدد من الجهات المتعاونة مع شرطة الشارقة ممثلة بمجموعة من الدوائر الحكومية والخاصة والتي تسهم بدورها في تحقيق الأهداف والرسالة الرامية إلى خدمة أفراد المجتمع وتحقيق المفهوم الشامل لتعزيز الأمن والأمان.

ولفت نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، إلى أن شرطة الشارقة حريصة على توجيه أفراد المجتمع إلى أخذ الاحتياطات والتقيد بالنظم والقوانين لضمان سلامتهم والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الأجواء العائلية من سلوكيات خطيرة خلال فترات تواجدهم في المنطقة الشرقية.