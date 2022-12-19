شرطة أبوظبي تضبط 159 متسولاً وتحذر من أساليبهم الاحتيالية

ضبطت شرطة أبوظبي 159 متسولاً خلال الفترة من 6 نوفمبر ولغاية 12 ديسمبر الجاري على مستوى إمارة أبوظبي، مؤكدة استمرار جهودها في التصدي لآفة التسول، التي تسيء للوجه الحضاري للمجتمع، باعتبارها من أشكال النصب المبطّن باتباع أساليب احتيالية مضللة.



وأوضحت أن المتسولين يحاولون كسب تعاطف أفراد المجتمع من خلال اختلاق قصص مضللة لأخذ الأموال، محذرة الجمهور من تصديق أساليبهم التي يهدفون من خلالها للحصول على المنافع المادية والعينية بتلك القصص المفبركة التي يستجدون بها الجمهور أمام أبواب المساجد أو في الأسواق و الطرقات .

وأكدت حرص مديريات الشرطة على تنفيذ حملات مستمرة لضبط المتسولين للقضاء على هذه الآفة المرفوضة وحثت الجمهور على التعاون والمساهمة الإيجابية مع الشرطة في الحد من ظاهرة التسول من خلال الابتعاد عن توزيع الصدقات والزكاة بشكل شخصي والتوجه إلى القنوات الرسمية والهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها داعية الجمهور إلى الإبلاغ عن حالات التسول عبر مركز القيادة والتحكم 999.