فرص لتكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشمالية والساحلية والجزر، خصوصاً غرباً، قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. كما توقع المركز أن تكون الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والخليج العربي متوسط الموج ومضطرب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:14 والثاني عند الساعة 21:39 والجزر الأول عند الساعة 16:11 والثاني عند الساعة 03:10.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:28 والثاني عند الساعة 05:50، والجزر الأول عند الساعة 12:34 والثاني عند الساعة 00:22.