ماذا تُقدّم شرطة أبوظبي لجمهور «الملتقى الأسري» في الحُديريات.. "فيديو"

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مشاركتها في ملتقى أبوظبي الأسري الثالث لعام 2022، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية تحت شعار "جودة حياة الأسرة في الخمسين"، خلال الفترة من 13 الى 18 ديسمبر الجاري في جزيرة الحديريات، وذلك باعتبارها شريكاً استراتيجياً في الملتقى.

واكدت شرطة أبوظبي أهمية الملتقى في تسليط الضوء على دور الأسرة في بناء المجتمعات، والإسهام في تعزیز ثقة الجمھور بالخدمات التي تقدمھا الإدارات الشرطية المختلفة وتعريفهم بها.

ويشارك في المحطات الرئيسة للملتقى ، إدارة الشرطة المجتمعية بمحطة (أسرة الخمسين المستدامة)، و إدارة التربية الرياضية الشرطية و الخدمات الطبية في محطة (جودة صحة الحياة) ، وكلا من مركز نظم المعلومات والاتصالات ، وقسم استشراف المستقبل في محطة (الأسرة و الذكاء الاصطناعي ومهارات المستقبل ) .

وأوضحت شرطة أبوظبي أن مديرية المرور و الدوريات تعرض خلال الملتقى، دورياتها المختلفة مثل دورية السعادة والدورية الرياضية و دورية الطفل ضمن المشاركة في الفعاليات الخارجية، واطلاع الجمهور على مهامها المختلفة إلى جانب تنظيم مرسماً للأطفال بتقنية AR ومسابقات متنوعة وورش توعية .

كما تستعرض خدمة "أمان" والتي تُعنى باستقبال المعلومات من الجمهور بمختلف أنواعها ( أمنية – مجتمعية – مرورية – أخرى ) لتعزيز الدور المجتمعي في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، كما تقدم إدارة الاعلام الأمني يومياً من خلال فقرة (ساعة سعادة) مسابقات ثقافية وشرطية وهدايا قيمة للجمهور ، وتعرض إدارة المراسم والعلاقات العامة من خلال قسم الموروث الشرطي المركبات العسكرية القديمة والزي العسكري القديم.

وأكدت أن جمهور الملتقى سيستمتع بالمعزوفات الوطنية والتراثية التي تقدمها موسيقى شرطة أبوظبي، وعرضًا لفرسان شرطة أبوظبي "الخيالة"، كما يشارك عدد من أعضاء مبادرة كلنا شرطة بمساعدة الجمهور وإرشادهم عند الدخول والخروج.