شرطة أبوظبي تناقش الحلول المبتكرة لدمج «الأحداث» في المجتمع

نظمت شرطة أبوظبي حلقة نقاشية شبابية بعنوان «إشراك الأحداث وتطلعاتهم»، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب في إدارة رعاية الأحداث بالمفرق، بهدف مناقشة تطوير الوسائل والأدوات والحلول المبتكرة لضمان دمج وإشراك المفرج عنهم في المجتمع.

وأكدت وزيرة دولة لشؤون الشباب، شما بنت سهيل المزروعي، حرص حكومة دولة الإمارات على بناء جيل متسلح بالمعرفة، قادر على الإبداع في مجتمع مترابط متمسك بهويته الوطنية، مع تقديم الدعم لهم وتوفير الفرص التي تمكنهم من تحقيق أقصى درجات الاستفادة من قدراتهم، باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن.

وتابعت أنه من الضروري الاهتمام بشغل أوقات فراغ الشباب بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح بناء قدرات الشباب وخدمة المجتمع خصوصاً الأحداث الذين تعرضوا لظروف خاصة، تستدعي اهتماماً أكبر من الجهات كافة لإعادة دمجهم في المجتمع، وإحياء الأمل في نفوسهم من خلال زرع قيم المواطنة الصالحة وتعزيز التنافسية لديهم واستكشاف واحتضان مواهبهم وتنميتها.

وأشارت إلى تكاتف جهود مختلف المؤسسات في الدولة لإيجاد برامج وأنشطة ذات قيمة وأثر نوعيين، لتأهيل الأحداث ودمجهم بين أفراد المجتمع كأفراد مُمكَّنين وآمنين وواعين بحقوقهم وواجباتهم وتحفيز الإبداع والابتكار لديهم، والارتقاء بمفهوم الرعاية والتأهيل ووضع الحلول الاستباقية لمعالجة العوامل المسببة لظاهرة جنوح الأحداث بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي في الدولة، وتقديم كل أوجه الرعاية السليمة للحدث، أثناء تواجده في مراكز الأحداث، وبعد مغادرته مقر المركز، وخلال مرحلة الرعاية اللاحقة.

وأكد مدير قطاع أمن المجتمع، العميد أحمد مسعود المزروعي، اهتمام شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بالعمل المشترك في مختلف المشاريع والمبادرات التي تساعد في رعاية النشء وإعدادهم لتحمل المسؤولية في رفعة الوطن وتقدمه، معرباً عن خالص شكره لشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، بالاهتمام المستمر بتمكين الشباب في ظل توجيهات القيادة التي أولت اهتماماً كبيراً لدعم الشباب باعتبارهم الثروة الأهم للوطن.

وأشار إلى أن تلك الاهتمامات تتجلى في مشروع «يداً بيد» بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والذي يركز على تنمية مهارات وبناء مواهب وطموحات الأحداث والقصر عن طريق المؤسسات المجتمعية والجهات الحكومية، وتقديم يد المساعدة للأحداث بعد تأهيلهم ومساعدتهم في الالتحاق بمختلف جهات العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومهاراتهم.