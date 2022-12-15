شرطة أبوظبي تؤكد جاهزيتها لمهرجان ليوا الدولي "تل مرعب"

أكدت شرطة أبوظبي جاهزيتها لمهرجان ليوا الدولي 2023- تل مرعب والذي يقام في منطقة الظفرة خلال الفترة من 16 إلى 31 ديسمبر الجاري وينظمه نادي ليوا الرياضي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة.

وقال مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي العقيد حمدان سيف المنصوري، إن شرطة أبوظبي حريصة على توفير أعلى معايير السلامة والأمان في تأمين موقع المهرجان وتقديم خدمات متكاملة للجمهور.



وناشد السائقين وأفراد الجمهور على تفادي ارتكاب المخالفات، لافتاً إلى توزيع الدوريات المرورية والدوريات المدنية على كافة طرق منطقة الظفرة المؤدية إلى المهرجان لردع المخالفين والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة المرورية والقوانين في مناطق المخيمات محذرًا من خطورة قيادة الدراجات على الطرقات العامة.

ولفت إلى أهمية التعاون مع الشرطة وتجنب ارتكاب التصرفات الخاطئة، والاحتفال بهذا المهرجان بطريقة سليمة ومنظمة والحرص على القيادة المرورية الآمنة والملتزمة بقوانين وأنظمة وقواعد المرور مشيرًا إلى أن الشرطة في خدمة الجمهور ولأي استفسارات التواصل على خط الطوارئ 999.