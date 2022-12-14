دبي تستضيف أكبر قمة عالمية للحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال في يناير 2023

تستضيف دبي، قمة الحوكمة والأداء والمخاطر والامتثال GPRC 2023، في 25 يناير 2023، بمشاركة أكثر من 100 من المؤسسات الحكومية والخاصة ونخبة من الرؤساء التنفيذيين والمتخصصين وصناع القرار في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال، بهدف تسليط الضوء على موضوعات التكنولوجيا والتوجهات الرئيسية التي تشكل مستقبل إدارة المؤسسات.

وتعتبر القمة؛ والتي تأتي برعاية شركة اجتماعات للفعاليات، وتستضيفها كوربوراتر العالمية للبرمجيات، هي أكبر الملتقيات في العالم لتحليل الحوكمة والمخاطر والامتثال فيما يتعلق بالأداء والاستراتيجية.

وتشهد القمة حلقات نقاش ومائدة مستديرة حول "مستقبل الحوكمة الفعالة" بمشاركة خبراء في المجال لتقديم رؤاهم حول أحدث التوجهات في إدارة الأعمال المؤسسية، والتحديات التي تواجه المؤسسات، والحلول التي تمكنها من تحسين أدائها وتحقيق أولوياتها الرئيسية.

يشار إلى أن أول جلسة للقمة ستعقد في العاصمة السعودية الرياض يوم 23 يناير 2023، تليها قمة دبي في 25 من نفس الشهر بمشاركة عدد من المتحدثين الرئيسيين .

وتعقد القمة في حقبة تشهد نمواً متسارعاً لبيئة المخاطر والتحول الرقمي، الأمر الذي يعزز أهمية إدارة المخاطر، كما يبحث العملاء والموظفين عن شركات تتوافق مع قيمهم.

ووفقاً لدراسة حديثة، أقرت أكثر من 75٪ من المؤسسات بأن أنظمة التكنولوجيا التي تعمل بشكل منعزل تشكل تحديًا لإدارة المخاطر، في حين أن 35٪ فقط من هذه المؤسسات تتخذ إجراءات على مستوى المؤسسة لمعالجة هذه المشكلة. وتناقش القمة العوامل والتوجهات التي تؤثر على الحوكمة والمخاطر والامتثال وكيفية قيام المؤسسات بالتركيز على المرونة والنزاهة والمساءلة في إدارة المخاطر.