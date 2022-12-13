"طرق الشارقة": إنجاز ميدان يربط منطقتي تلال والرقيبة

دشنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، ميداناً جديداً يربط بين منطقة تلال ومنطقة الرقيبة بضاحية السيوح، مع فتح حركة السير أمام المركبات، وذلك ضمن المشاريع الخدمية التي تنفذها الهيئة، تعزيزاً للخدمات الحيوية في المناطق والأحياء السكنية في الإمارة، واستجابةً لاحتياجات وتطلعات المواطنين من طرق ممهدة وبنى تحتية تلبي متطلبات النمو السكاني التي تشهده المنطقة.

وكشف رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة المهندس يوسف خميس العثمني، أن مشروع تدشين الميدان شهد مرحلتين رئيسيتين للإنجاز بشكل كامل، استندت إلى إجراء دراسة مستفيضة شملت عمليات استحداث طرق ومسارات من وإلى الميدان، تهدف إلى إنسيابية حركة المركبات أمام مرتادي المنطقتين، وتقلل من الاختناقات المرورية في أوقات الذروة، مؤكداً تبني الهيئة لأحدث الآليات والاستراتجيات المستخدمة في مجال تخطيط ورصف الطرق وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية على صعيد البنية التحتية.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع شملت عملية إنشاء طريق مزدوج، في خطوة من شأنها الربط بين منطقة تلال بمنطقة الرقيبة، بحيث يضم الطريق مسربين في كل اتجاه بطول 1.3 كيلومتراً، لافتاً إلى أن الهيئة استكملت أعمال المرحلة الأولى بالانتهاء من إنجاز الطريق خلال 2021.

وبين رئيس هيئة الطرق والمواصلات أن المرحلة الثانية من المشروع، ضمت إنشاء ميدان لربط الطرق القائمة بالطريق المزدوج الجديد المنجز في المرحلة الأولى من المشروع، بإنجاز 3 مسارب وإضافة ازدواجية بمداخل الميدان للطرق القائمة كونها مداخل أحادية، تحقيقاً لتسهيل وتنظيم عملية حركة المركبات في محيط الميدان.

وافتتحت عملية السير أمام حركة مركبات سكان منطقتي تلال والرقيبة، وذلك بعد الانتهاء بشكل كامل من المشروع ووضع العلامات الأرضية واللوحات المرورية على جانب الطريق، والتأكد من تطبيق جميع المعايير الفنية للسلامة المرورية.

وأكد العثمني أن للمشروع ضرورة قصوى تكمن في مدى أهمية ما يقدمه من خدمة لسكان منطقة تلال ومنطقة الرقيبة بضاحية السيوح، بالإضافة إلى كونه إضافة خدمية فعلية، لتلبية احتياجات مساكن نسمة والمشروع الجديد (مسار) ومختلف مشاريع الإسكان في المدينة، مبيناً سعي الهيئة لتحقيق أعلى مستويات الرفاهية من خلال تدشين طرق داخلية ممهدة وميادين تربط المناطق ببعضها، لافتاً إلى أن خدمات الطرق وجودتها تلعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات واستقطاب المشاريع السكنية الحيوية للإمارة، وعليه تولي الهيئة جل اهتمامها بتطوير ورفع كفاءة الطرق وإنجاز أخرى حديثة ونوعية، مواكبةً للنهضة العمرانية الشاملة في ربوع الإمارة وما يقابلها من كثافة سكانية متزايدة.