فيديو .. شرطة أبوظبي : 7 إرشادات للحفاظ على سلامة راكبي "الدراجات الترفيهية"

بثت شرطة أبوظبي فيديو إرشادي على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، للتوعية المرورية الرقمية وضمن حملة "شتاؤنا آمن وممتع"، يتضمن 7 إرشادات لراكبي الدراجات الترفيهية، حثتهم فيه على الالتزام بها حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

ووفقاً للفيديو فقد شملت قائمة الإرشادات السبعة لراكبي الدراجات الترفيهية "اختيار الدراجة التي تناسب العمر والقدرات البدنية، ارتداء الخوذة الجيّدة للحماية من إصابات الراس، الالتزام بالقيادة في الأماكن المخصصة، عدم القيادة في الأماكن السكنية، تجنب الانطلاق بسرعة عالية، عدم القيام بالحركات البهلوانية والتهور بها عند القيادة، وأخيراً، التوقف فوراً عند الشعور بالتعب" .

وأطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي نهاية الأسبوع الماضي، النسخة الخامسة من حملتها للتوعية تحت شعار "شتاؤنا آمن وممتع" والتي تستمر لمدة شهرين، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني والشركاء الاستراتيجيين، بهدف تعزيز التوعية الوقائية للجمهور وحثهم على الالتزام بإجراءات السلامة خلال فصل الشتاء والتقيد بالقوانين والأنظمة التي وضعت من أجل سلامتهم وسلامة الجميع .

وتركّز الحملة على تعزيز الأمن والأمان والإيجابية في المناطق البرية والمحافظة على سلامة الجمهور والابتعاد عن السلوكيات السلبية الخطرة، وتوعية الأسر بالالتزام بالاشتراطات الوقائية لحماية الأطفال من حوادث السقوط من المباني السكنية، والمراقبة الدائمة عند اقترابهم من النوافذ، كما تحذّر الحملة من مخاطر ترك قطع أثاث ملاصق للنوافذ تفادياً لاستخدامها من قبل الأطفال ما يؤدي إلى وقوع حوادث سقوط مأساوية.